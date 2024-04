Contro la Juve può tornare Gaetano 

Dopo aver battuto l'Atalanta e fermato a San Siro l'Inter, il Cagliari mette nel mirino la Juventus per chiudere col botto il trittico terribile. I rossoblù sono rientrati ieri mattina da Milano e da Elmas si sono subito trasferiti al Crai Sport Center, dove nel pomeriggio Ranieri ha diretto il primo allenamento in vista della sfida con i bianconeri.

Oristanio a rischio

Defaticante per chi ha giocato, allenamento completo per gli altri. Compreso Gaetano, tenuto in panchina per smaltire del tutto un attacco influenzale che lo ha colpito nei giorni scorsi. A riposo, invece, Oristanio: l'ex Inter è stato messo ko da una forte tonsillite e le sue condizioni dovranno essere valutate nei prossimi giorni, per capire se venerdì potrà essere a disposizione contro la Juventus. Sempre in personalizzato Petagna, out Pavoletti e Mancosu. Sul fronte disciplinare, tornano a disposizione Deiola e Nandez, che a Milano hanno scontato il turno di squalifica scattato dopo le ammonizioni con l'Atalanta.

Biglietti

Intanto prosegue la prevendita dei biglietti per la partita di venerdì sera alla Domus (inizio ore 20.45). Esaurito il settore ospiti, oltre alle due curve (con soli abbonati), restano a disposizione circa 800 biglietti per Distinti e tribune. ( al.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA