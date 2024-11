Contro la grande sete ecco 44 milioni 

Le risorse per non morire più di sete sono state stanziate. Per evitare che l’Ogliastra resti ostaggio dell’emergenza idrica, nell’accordo di coesione siglato tra Giorgia Meloni e Alessandra Todde spuntano 44 milioni di euro destinati ad Abbanoa per la realizzazione del nuovo potabilizzatore e, più in generale, a dare gambe allo Schema 17, diventato il tormentone estivo tra i sindaci sull’asse Ogliastra-Cagliari. Il progetto prevede, fra gli altri interventi, la distribuzione adeguata dell’acqua del Bau Muggeris (i cui livelli attuali sono ai minimi storici) ai vari centri del territorio, fra cui Lanusei e Loceri da un anno e mezzo con i rubinetti a mezzo servizio. La somma precisa scritta nell’intesa è di 44.493.077,67 euro. Sono denari che arrivano in parte dal Fondo nazionale di sviluppo e coesione (33.493.077,67 euro) e in parte dalla Regione (11 milioni). Ai 44 milioni si aggiungono altri 8,7 milioni, di cui è beneficiario Egas, per il secondo lotto del ramo est dello Schema 17.

Il consigliere

Salvatore Corrias, consigliere regionale del Pd, parla di «occasione storica, frutto di un accordo di coesione per il distretto idrico del territorio che non possiamo mancare. Abbanoa ha manifestato piena volontà a realizzare l’opera e alla società ho chiesto di estendere la progettazione a tutto il territorio ogliastrino affinché nessuno rimanga fuori. Così in futuro potremo prevenire situazioni di sofferenza come quelle dell’estate scorsa. Auspico che questo sia il percorso risolutivo contro l’emergenza idrica».

I sindaci

C’è (moderata) soddisfazione anche tra i sindaci del territorio. «Bene, finalmente la Regione è stata conseguente rispetto agli impegni assunti nei mesi scorsi. Ma quello che chiedo - puntualizza Davide Burchi, sindaco di Lanusei - è che ora questi soldi si spendano. Perché a suo tempo c’erano, ma non sono stati utilizzati. Sollecito il soggetto attuatore affinché dia priorità assoluta all’intervento. Le falde, soprattutto quelle più profonde, hanno bisogno di quantitativi d’acqua importanti per riprendersi e il livello del lago è basso. Si avviino interventi di carattere urgente, altrimenti rischiamo di vivere un’estate peggiore di quella precedente». Il progetto preliminare del nuovo potabilizzatore risale addirittura al 2002. «Adesso si lavori con tutta l’urgenza possibile. Il problema - afferma Alessio Seoni, primo cittadino di Villagrande, nel cui territorio dovrebbe sorgere il potabilizzatore - sembrava fosse solo finanziario: ecco ora sembrerebbe risolto e confido che Abbanoa ed Egas non si facciano travolgere dalla burocrazia».

Reazioni

Nicola Salis è il presidente territoriale di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni: «Questo è un primo, importante segnale per risolvere l’annoso problema dell’approvvigionamento idrico del territorio. Auspichiamo che il finanziamento venga speso nel più breve tempo possibile anche per poter dare una risposta ai tanti disoccupati ogliastrini».

Laconico il commento di Gianfranco Lecca, sindaco di Loceri. «I 44 milioni? Non è una cosa nuova - commenta Lecca -. Lo sapevamo, non hanno scoperto l’acqua calda. Ne abbiamo parlato più volte con Egas e Abbanoa».

