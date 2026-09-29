Contro la Francia possono rientrare Barella e Calafiori 

Neppure il tempo di rifiatare: l'Italia di Mancini, dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro in nottata a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Un vero esame per gli azzurri che in pochi giorni sono passati dalla deludente prestazione contro De Bruyne e compagni a quella scoppiettante con la rappresentativa di Montella, che rischia di pagare a caro prezzo la brutta prestazione di Bursa.

Il rientro in nottata

Dopo la mattinata di riposo al rientro dalla Turchia, il ct ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse ritrovando i dieci giocatori che dopo la gara di venerdì a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca (Ahanor, Barella, Coppola, Samuele Inacio, Kouadio, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma) e sono tornati al Centro tecnico di Coverciano per seguire un programma di allenamento specifico. Chi è sceso in campo a Bursa è stato esentato dai carichi di lavoro e ha utilizzato le strutture di recupero fisico del Viola Park, il grande centro sportivo della Fiorentina situato nella zona sud di Firenze. La squadra di Vanoli era assente in quanto a riposo: riprenderà ad allenarsi oggi quando a sua volta l'Italia comincerà la preparazione vera e propria della partita con la Francia, con sessione video, conferenza stampa, esercitazioni tecnico/tattiche in campo e rifinitura prevista domani mattina a cui seguirà la partenza per Parigi.

Le nuove scelte

Mancini ha poco tempo per valutare e decidere le scelte, possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti, tra il possibile ritorno di qualche big escluso in Turchia (da Barella a Calafiori) alla conferma di chi è stato protagonista lunedì, a iniziare da Kayode. L'asticella della prestazione andrà alzata nell'affrontare la selezione transalpina tanto ricca di talenti e di entusiasmo sotto la guida di Zidane e il ct è chiamato a fare la sintesi di quanto i suoi ragazzi hanno espresso finora per mettere in campo la formazione più adatta. La classifica del girone è ancora aperta e venerdì più che il risultato - un nuovo ko è da tenere in conto - conterà soprattutto l'atteggiamento.

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