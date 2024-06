Contro la fame una corsa da 16mila euro 

Gli studenti dell'Istituto comprensivo Cristoforo Colombo si laureano campioni di solidarietà. Oltre 250 ragazzi della scuola del quartiere del Sole - di età compresa tra i 9 e i 13 anni - hanno partecipato per la prima volta alla "Corsa contro la fame", progetto che ha come obiettivo quello di coinvolgere e sensibilizzare ragazzi e ragazze sulla penuria mondiale di cibo e sulle cause e le conseguenze della povertà.

Promossa dall'organizzazione umanitaria internazionale "Azione contro la fame”, che opera da oltre quarant’anni nella cooperazione, l'iniziativa prevede una vera a propria marcia in cui gli studenti ricevono un premio per ogni giro di pista effettuato. Il risultato è stato straordinario: i ragazzi del Colombo hanno raccolto quasi 16mila euro, una prova di volontà, entusiasmo e maturità, unita a uno straordinario spirito di solidarietà che ha animato i loro propositi.

«Siamo felici di questo risultato - spiega Dario Zara, il docente che ha coordinato il progetto -. La "Corsa contro al fame” unisce sport e solidarietà con l'obiettivo di responsabilizzare gli studenti e arricchire le loro competenze legate all'educazione civica. È un progetto che li coinvolge rendendoli parte attiva del processo di apprendimento con un modello innovativo. L'Istituto comprensivo Cristoforo Colombo è molto soddisfatto, ma tutti i sardi dovrebbero essere fieri di questi ragazzi».

