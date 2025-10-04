Contro il Toro il nuovo test per la Primavera 

Secondo impegno casalingo consecutivo per il Cagliari Primavera di Francesco Pisano, che oggi alle 11 affronta al Crai Sport Center di Assemini il Torino nella settima giornata. Dopo l’1-1 con rimpianti domenica scorsa col Genoa capolista, capace di pareggiare solo quando i sardi erano rimasti in dieci, l’Under-20 rossoblù cerca un successo per rilanciarsi. Il Cagliari è quartultimo con 4 punti: l’unica vittoria risale al 22 agosto, 1-0 sulla Lazio, poi le sconfitte contro Napoli all’esordio (allo scadere) e di fila con Monza, Milan e Sassuolo fra terza e quinta giornata. Di contro, il Torino è una delle tre ultime a quota 3 con Cremonese (battuta ieri 1-0 dal Sassuolo) e Napoli. Proprio i partenopei sono l’unica con cui i granata hanno vinto, 3-0 al secondo turno il 23 agosto, perdendo le altre (4 consecutive) e col cambio in panchina il 25 settembre da Christian Fioratti a Francesco Baldini, che ha esordito sconfitto 0-2 col Parma.

La partita

Nel Cagliari non ci sarà Paul Mendy, espulso col Genoa per una gomitata a Celik e squalificato tre giornate. Nelle ultime partite la squadra di Pisano ha dato segnali di ripresa e accolto il rientro in campo di Cogoni dopo un infortunio. Potrebbero vedersi per la prima volta i classe 2009 William Mehlstrand (attaccante svedese, già 3 gol in 2 partite con l’Under-17) e Mohamed Sow (difensore centrale senegalese), dalla prima squadra aggregato Joseph Liteta. La Lega Serie A a inizio settimana aveva inserito nell’elenco dei convocabili anche Semih Kılıçsoy (col numero 20, che viene assegnato a chi arriva temporaneamente dalla prima squadra), ma la richiesta era precedente all’infortunio di Belotti e non sarà utilizzato. Arbitra un sardo: l'algherese Davide Galiffi.

RIPRODUZIONE RISERVATA