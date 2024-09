contro il savoia non basta loru solo un punto per il latte dolce 

Latte Dolce 1

Savoia 1

Latte Dolce (4-3-3) : Marano; Mudadu, Cabeccia, Pinna, Barracca; Loru, Corcione, Orlando; Ruggiu (43’ st Di Paolo), Sorgente (35’ pt Piredda), Kone. In panchina Carta, Secci, Pilo, Manca, Dieni, Del Giudice, Zannetti. Allenatore Setti.

Savoia (4-3-3) : D’Agostino, Passaro, Negro, Cavallo (1’ st Fiasco), Musella (1’ st Bitonto), Bezzon (35’ st Russo), Celli, Del Mondo (1’ st Maniero), Schiavi, Guifo, Sellaf (43’ st Di Guida). In panchina Montoro, Orta, Marisei, Della Vecchia. All. Campilongo.

Arbitro : Papagno di Roma 2.

Reti : primo tempo 21’ Loru; secondo tempo 6’ Maniero.

Note : espulso al 21’ st il vice allenatore Movilli; ammoniti Sellaf, Setti, Passaro, Ruggiu, Mudadu Recupero 2’ pt-3’ st.

Sassari. Non basta il vantaggio del primo tempo per conquistare la prima vittoria del campionato. Sul proprio campo il Latte Dolce si fa imporre l’1-1 dal Savoia e resta in zona playout, confermando la fragilità di una retroguardia che ha sempre incassato almeno un gol.

Cenni di cronaca. Loru fa le prove al 17’ con un tiro potente ma non troppo angolato bloccato da D’Agostino. Quattro minuti dopo invece riesce ad angolare il bolide che porta in vantaggio il Latte Dolce.

Nella ripresa il Savoia immette forze fresche e dopo sei minuti ottiene il pareggio: traversone da destra di Negro che arriva al neo entrato Maniero per la stoccata ravvicinata. La rete carica gli ospiti che soprattutto con lo scatenato Marano cercano il terzo successo contro una sarda, ma il risultato non cambia.

