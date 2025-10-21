Contro il Real una Juve arrabbiata 

Una notte al Bernabeu. Arriva a Madrid una Juve arrabbiata, per un campionato al di sotto delle previsioni e dopo una bruciante sconfitta a Como. «Mi aspetto una grande reazione, faremo una grande gara», così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, in vista della sfida di Champions di stasera contro il Real, «le motivazioni si trovano da sole, al di là di ciò che è successo - continua in conferenza stampa - e non leggo i giornali né quando vinco, né quando perdo: non penso a me stesso, sono concentrato soltanto su come aiutare i singoli e la squadra, oltre a dedicarmi a ciò che avrei potuto fare meglio». Dall’altra parte, una squadra vetta alla Liga e a punteggio pieno in Champions. Ma Xabi Alonso non si fida: «Non dobbiamo dimenticare la storia dei nostri avversari, troveremo una squadra arrabbiata e dovremo stare attenti», dice, «conosco molto bene Yildiz dai tempi del Bayern Monaco, ha avuto una crescita incredibile tra Juve e nazionale turca e sono molto contento per lui».

Probabili formazioni

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Fran Garcia, Alaba, Huijsen, Raul Asencio; Vinicius, Tchouaméni, Ceballos, Mastantuono; Mbappé, Arda Guler. All. Xabi Alonso.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kelly, Gatti, Kalulu; Cabal, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceição; Vlahovic. All. Igor Tudor.

RIPRODUZIONE RISERVATA