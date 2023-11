«Contro il randagismo bisogna fare di più» 

La lotta al randagismo, nei primi nove mesi del 2023, è costata al Comune di Villamar 2.200 euro. Questa la somma recentemente liquidata all’Unione dei Comuni della Marmilla per il ricovero, la cura e la custodia dei cani randagi. «La cifra potrebbe non apparire eccessiva – commenta il consigliere di minoranza, Valerio Porcu – ma tenendo conto dello scarso contributo ricevuto dalla Regione, è sicuramente una cifra importante». Durante la scorsa estate, infatti, aveva fatto discutere l’esiguità del finanziamento erogato dall’Ats in favore del Comune per la lotta al randagismo: solo 280 euro per il 2023. «Ciò che lascia maggiormente l’amaro in bocca – continua Porcu – è il continuo incremento del problema. Tutte le mattine mi capita di incontrare numerosi cani nelle vie del paese, alcuni dei quali stracciano le buste dell’immondizia e rovistano tra i rifiuti, creando situazioni a rischio igienico-sanitario, oltre che essere pericolosi per l'incolumità delle persone».

Un problema, quello del randagismo, per cui si fa fatica a trovare soluzioni. «A poco serve la microchippatura se mancano la sterilizzazione, gli organi della polizia municipale per i controlli o se poi gli animali vengono rimessi nuovamente sul territorio allo stato brado – conclude Porcu –. Sarebbe più costruttivo catturare i cani non identificati ed inserirli all’interno di rifugi sanitari, mantenerli e curarli ove necessario. Nell’epoca delle politiche ambientaliste e animaliste, credo che questo sia un punto sul quale si debba investire in modo serio nell’immediato futuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA