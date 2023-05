Contro il Parma un Cagliari d’assalto 

Nemmeno il tempo di festeggiare il successo sul Venezia nel turno preliminare: il Cagliari torna in campo oggi, sempre alla Unipol Domus, per l’andata della semifinale dei playoff contro il Parma (sabato la gara di ritorno al Tardini). Si preannuncia un’altra serata per cuori forti con lo stadio stracolmo e l’entusiasmo alle stelle. Ranieri potrebbe affiancare Pavoletti al capocannoniere Lapadula (nella foto con Deiola). Fischio d’inizio alle 20.30. Nell’altra semifinale (sempre gara di andata) intanto il Südtirol batte il Bari 1-0 con un gol nei minuti di recupero.

