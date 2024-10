Contro il Napoli Sassari vuole la prima vittoria 

Sassari. Mezzogiorno di basket al PalaSerradimigni tra Sassari e Napoli, due delle squadre ancora a secco in campionato. Se non altro la Dinamo è reduce dal colpaccio di Lisbona in Europe Cup, mentre gli ospiti non hanno mai vinto in questa stagione, a cominciare dalla semifinale di Supercoppa persa contro la Virtus Bologna. L’anno scorso finì 2-0 per Napoli, che espugnò il PalaSerradimigni alla prima di campionato con 23 punti di Sokolowski, oggi uno dei punti di forza del roster di casa. Anche i partenopei hanno un ex e gli 11 punti con 6,5 rimbalzi di Treier sembrano proporre un giocatore decisamente più incisivo rispetto alle quattro stagioni vissute con il Banco di Sardegna. A marcarlo potrebbe essere il suo ex compagno di squadra Bendzius.

Nel confronto slavo tra i due allenatori il bosniaco Markovic conta molto sulla disciplina e sul sistema di gioco, mentre il croato Milicic ha più guizzi tattici. Sassari ha qualcosa in più dentro l’area, Napoli ha più tiratori perché anche il lungo Totè sa aprirsi per concludere da tre punti. Una delle chiavi sarà il duello in regia tra Bibbins e Pangos. Il piccolo play della Dinamo deve correre e colpire ogni tanto da tre per dare ritmo e convinzione al quintetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA