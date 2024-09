Contro il Napoli di domenica alle 18 

L’appuntamento è per il primo pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini. Dopo i due giorni di riposo concessi da Nicola in seguito alla trasferta di Lecce, i rossoblù si ritrovano oggi per riprendere la preparazione in vista della prossima partita, contro il Napoli, che si giocherà alla ripresa del campionato, domenica 15 alle 18 alla Unipol Domus (la Lega non ha ancora deciso, invece, anticipi e posticipi per le giornate successive).

La sosta consentirà a Nicola di perfezionare certi meccanismi e a chi è indietro con la preparazione di rimettersi al passo dei compagni. Assenti oggi, chiaramente, gli undici nazionali, vale a dire Hatzidiakos (impegnato con la Grecia), Marin (Romania), Obert (Slovacchia), Wieteska (Polonia), Mina (Colombia), Lapadula (Perù), Sherri (Albania), Makoumbou (Congo), Mutandwa (Zambia), Luvumbo (Angola) e Prati (Italia Under 21). Quest’ultimo era alle prese con un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra rimediato nel match di Lecce (per questo è stato sostituito tra primo e secondo tempo), ha comunque raggiunto il ritiro degli Azzurrini. Ieri si è limitato a fare terapie, tra oggi e domani si sottoporrà ad accertamenti e, a quel punto, si deciderà se dovrà restare o tornare nell’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA