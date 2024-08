Contro il Mantova c’è profumo di B «Torres, bel test» 

sassari. Profumo di Serie B domani a Sassari (arriva il Mantova) e, se si riesce a superare il turno eliminatorio della Coppa Italia Frecciarossa, il tabellone offre l’occasione di affrontare una squadra di Serie A, il Lecce. La stagione della Torres inizia prestissimo, con una gara secca al “Vanni Sanna” (alle 20,30) frutto dell’ottimo secondo posto del campionato passato nel girone B. «Il Mantova fa un calcio di alta qualità», ha detto ieri l’allenatore rossoblù Alfonso Greco presentando il match, «per noi sarà un bel test, dovremo saper soffrire e mettere in campo i nostri concetti di gioco».

Soddisfatto

La squadra ha lavorato poco più di due settimane nel ritiro di Sappada e ha disputato tre amichevoli, tutte contro avversarie di Serie C seppur di un altro girone. Bottino: due vittorie (1-0 contro l’Union Clodiense 1971 e 3-2 in rimonta con la Triestina, intervallate dal pareggio col Padova per 2-2). «Il ritiro mi ha lasciato buone sensazioni, i ragazzi hanno lavorato bene», ha sottolineato il tecnico, «a loro piace stare insieme e poi anche il clima ci ha facilitato. Nelle tre partite contro formazioni di identica categoria mi è piaciuto l’atteggiamento dei miei giocatori, non ci stavano a perdere e questo spirito va mantenuto in campionato».

Da Ruocco a Varela

Tra i giocatori che più si sono messi in evidenza c’è sicuramente Momo Varela: ala, trequartista, seconda punta, per lui non si può neppure definire esattamente un ruolo visto il suo vasto raggio d’azione e la pericolosità dimostrata anche come goleador (3 reti in due partite). Il portoghese arrivato in prestito dalla Reggiana è ben noto al tecnico Alfonso Greco, che lo ha allenato nella strepitosa stagione a Lanusei: «Varela ha caratteristiche importanti, l’ho trovato migliorato sia dal punto di vista tecnico sia per come sta in campo. Si vede che ha lavorato. Lo ha aiutato a giocare in categorie importanti, ci può dare grossa mano». Proprio Varela è chiamato a sostituire il migliore realizzatore del campionato scorso, Francesco Ruocco (12 reti), andato al Mantova e domani alla sua prima gara da ex rossoblù: «Gli auguriamo una carriera importante, Francesco è un ragazzo umile, che lavora sodo e ha voglia di arrivare».

