Contro il Genoa torna Ze Pedro 

Non c’è tempo per tirare il fiato. Ieri mattina i rossoblù si sono ritrovati al Crai Sport Center per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato con il Genoa, in programma lunedì alle 18.30 al “Ferraris”. La squadra è stata divisa in due gruppi. I giocatori maggiormente impiegati contro la Cremonese hanno svolto lavori di scarico, mentre gli altri hanno lavorato inizialmente in palestra per poi proseguire in campo con esercitazioni tecniche e atletiche e concludere la sessione con una partitella. Alessandro Deiola ha continuato il suo percorso di recupero con terapie specifiche e allenamenti personalizzati. Il centrocampista dovrà stare fermo verosimilmente per tutto gennaio a causa di una lesione al retto femorale della coscia destra. Pisacane con il Genoa avrà a disposizione Zé Pedro: il difensore ha recuperato dall’intervento al ginocchio e non ha preso parte alla trasferta di Cremona perché lo staff ha ritenuto più utile farlo lavorare ad Assemini. Per questa mattina è previsto un nuovo allenamento. Sarà l’arbitro Federico La Penna a dirigere la gara del “Ferraris”. Anche per questa trasferta, così come accaduto per Cremona, sono previste limitazioni per i tifosi. I residenti in Sardegna, infatti, dovranno essere muniti di fidelity card per accedere al settore ospiti.