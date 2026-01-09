VaiOnline
Dal campo.
10 gennaio 2026 alle 00:09

Contro il Genoa torna Ze Pedro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non c’è tempo per tirare il fiato. Ieri mattina i rossoblù si sono ritrovati al Crai Sport Center per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato con il Genoa, in programma lunedì alle 18.30 al “Ferraris”. La squadra è stata divisa in due gruppi. I giocatori maggiormente impiegati contro la Cremonese hanno svolto lavori di scarico, mentre gli altri hanno lavorato inizialmente in palestra per poi proseguire in campo con esercitazioni tecniche e atletiche e concludere la sessione con una partitella. Alessandro Deiola ha continuato il suo percorso di recupero con terapie specifiche e allenamenti personalizzati. Il centrocampista dovrà stare fermo verosimilmente per tutto gennaio a causa di una lesione al retto femorale della coscia destra. Pisacane con il Genoa avrà a disposizione Zé Pedro: il difensore ha recuperato dall’intervento al ginocchio e non ha preso parte alla trasferta di Cremona perché lo staff ha ritenuto più utile farlo lavorare ad Assemini. Per questa mattina è previsto un nuovo allenamento. Sarà l’arbitro Federico La Penna a dirigere la gara del “Ferraris”. Anche per questa trasferta, così come accaduto per Cremona, sono previste limitazioni per i tifosi. I residenti in Sardegna, infatti, dovranno essere muniti di fidelity card per accedere al settore ospiti.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Orecchioni (Aou Cagliari): «Situazione catastrofica che si aggrava ogni giorno». Massazza (Asl 8): «Sistema in default»

Pronto soccorso e medici di base, la sanità è in tilt

Al Policlinico e al Santissima Trinità decine di pazienti in attesa di ricovero  
Cristina Cossu
Allevamento

Dermatite bovina sconfitta, ora si riparte

Stop alle restrizioni. Le associazioni: «Riconquistiamo il mercato, la Francia è ko» 
Riccardo Spignesi
Il caso

Il paese dei centenari non riesce più a trattenere i giovani

A Teulada non si arresta l’emorragia di residenti nella fascia 0-44 anni 
Luigi Almiento
La guida

Neve, piccoli consigli per una gita sui monti

Parcheggi, ristoranti e hotel: Fonni e Desulo attendono i turisti per un weekend da tutto esaurito 
Simone Loi
Venezia

Barman ucciso, la pista del video hot

Cinque giorni prima di sparargli il vigile gli scrisse: «Ti darò la caccia» 
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
La conferenza stampa

Meloni: «Spesso dalle toghe problemi sulla sicurezza»

La premier a tutto campo: con Mattarella non sono sempre d’accordo ma i rapporti restano ottimi 
Crans-Montana

Fermato il titolare del bar della strage

La moglie in lacrime: «Chiedo scusa» Mattarella a Martigny omaggia le vittime 