Contro il Genoa a Marassi di lunedì 

Finalmente la Lega Calcio ha sciolto le riserve su Genoa-Cagliari: si giocherà lunedì 29 alle 20.45. I giocatori rossoblù dovrebbero comunque ritrovarsi dopodomani ad Asseminello per la ripresa degli allenamenti (passerebbero, in caso contrario, troppi giorni di riposo assoluto avendo giocato di venerdì con la Juventus).

Il punto

Per la sfida con il Grifone , il tecnico rossoblù spera di ritrovare il miglior Oristanio che si è lasciato alle spalle una fastidiosa tonsillite. Sotto osservazione Petagna, ormai sulla via del recupero. Ancora out, invece, il capitano Pavoletti e Mancosu. A Marassi non ci sarà nemmeno Luvumbo, in odore di squalifica dopo il “giallo” rimediato contro la Juventus (era diffidato)

L’iniziativa

È stato un ingresso in campo davvero speciale quello che ha preceduto la gara di venerdì tra i rossoblù e la Juventus: i giocatori delle due squadre erano accompagnati dai piccoli pazienti del Microcitemico e da bambini con disabilità. Tra emozioni e sorrisi, per tutti un indimenticabile momento di gioia. L’iniziativa del Cagliari, promossa con la Fondazione “Carlo Enrico Giulini”, è stata organizzata in collaborazione con l’associazione “CharliBrown” di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA