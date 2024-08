Contro il Como servono i gol: quattro attaccanti per due posti  

Domani sera i punti varranno doppio. Inutile nascondersi dietro facili illusioni: il Como, salvo futuri clamorosi exploit, sarà una delle concorrenti più pericolose nella corsa per mantenere un posto nella prossima Serie A. Ed ecco perché domani in una caldissima Unipol Domus – calcio d’inizio alle ore 18.30 – saranno necessari i gol, oltre che lo stesso approccio visto contro la Roma, energia, aggressività e attenzione concentrati in oltre novanta minuti.

Davide Nicola, che chiarirà poco o nulla nella conferenza stampa di oggi, ha quattro attaccanti, anzi cinque, per due maglie. Sei, se consideriamo del gruppo anche il miglior marcatore della passata stagione, Viola. Facciamo l’appello: la coppia di punte viste per oltre settanta minuti contro la Roma, ovvero Piccoli e Luvumbo, poi i senatori della repubblica di Sardegna, Pavoletti e Lapadula. Poi c’è Kingstone, uno che puoi sempre giocarti nel finale, la punta «che devo vedere con attenzione», aveva detto Nicola a Chatillon. Il 2003 zambiano è ancora lì, buon segno.

In campo

Nella testa di Nicola che tipo di attacco può calcare il prato della Domus dal primo minuto contro il Como? L’allenatore ha chiarito alla prima occasione, in ritiro, che lui non ha una formazione tipo in testa, ma che sceglie in base all’avversario. Diventa un esercizio complesso basarsi sulla gara amichevole di Chatillon di un mese fa con le squadre ancora nella prima fase della preparazione, seppure Fabregas presentò una formazione forse un po’ più avanti fra gambe e coesione. Dossena annullò Luvumbo, Pavoletti fece tanta fatica con Goldaniga, gli altri non pervenuti, solo Kingstone fece bene dal 60’ in poi. In quella occasione, a proposito di indizi, Nicola giocò la ripresa col trequartista – Felici – e quattro difensori. Ma in un mese la squadra è cresciuta e ha trovato una sua identità, l’istantanea fedele è il bel match visto a Cagliari con la Roma.

Le scelte

Piccoli sembra baciato da una condizione psico-fisica eccellente. Ha segnato in Coppa e è piaciuto contro la squadra di De Rossi, si sacrifica, si propone e non molla una sola palla. Luvumbo in panchina potrebbe costruire nella testa dell’angolano l’immagine di una bocciatura, ma Nicola – vedi Makoumbou e in un certo senso, Felici – non sembra temere esclusioni anche importanti, tutto per il bene della squadra. Pavoletti, nel suo “show” tele-radiofonico nei nostri studi, ha detto chiaramente che il vestito che gli stanno cucendo addosso, quello dell’attaccante di emergenza per la volata finale, gli sta benissimo: «I miei dieci, quindici minuti sono i novanta degli altri compagni». Lapadula, almeno fino a lunedì sera, farà parte del gruppo rossoblù ed è uno su cui poter contare sempre, anche nell’ultima fetta di partita. Questo è il Cagliari d’attacco, un reparto che deve invertire la rotta della passata stagione, quando i gol arrivavano da altri settori. Il Como è lì, dietro l’angolo.

