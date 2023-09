Contro il Bosa la Tharros cerca la rivincita 

Oristano. Per la terza volta in poco più di un mese Tharros e Bosa si sfidano su un rettangolo di gioco. Oggi alle 16 al Comunale è in programma l’anticipo della quarta giornata di Eccellenza, torneo che vede le formazioni appaiate in classifica a quota 3 punti. Nel primo turno di Coppa Italia ebbe la meglio il Bosa (0-0 nell’andata a Oristano, 3-0 per i bosani sul neutro di Bonorva). «Dalla allora sono cambiate tante cose», afferma Antonio Lai, allenatore della Tharros, «la squadra sta giocando bene, ci manca solo qualche gol. Creiamo tanto ma non finalizziamo abbastanza. Arriviamo carichi, domenica scorsa a Tempio abbiamo fatto una grande partita perdendo solo per episodi».

Il Bosa, invece, è reduce da un turno di sosta. «Non lo avrei voluto», commenta il tecnico Tore Carboni, «perché avevamo preso un buon ritmo, da non spezzare. Abbiamo sfruttato il riposo per provare diverse nuove soluzioni. Rispettiamo l’avversario e ci giocheremo la partita con le armi che abbiamo a disposizione». La gara si prospetta combattuta. «Non vedevamo l’ora», prosegue Lai, «per rifarci della sconfitta con il Tempio. Mi aspetto un Bosa ostico, determinato. Giocano assieme da anni, a memoria e non è facile affrontarli. Abbiamo preparato bene la partita, giochiamo in casa e il Comunale dev’essere il nostro fortino». Pronta anche la compagine bosana. «Affrontiamo una squadra forte», conclude Carboni, «e il 3 a 0 in Coppa non deve illuderci. La Tharros è una squadra tosta, fisica e con giocatori di categoria. Arriverà avvelenata per la sconfitta della scorsa gara, ma se facciamo le cose per bene e ci divertiamo possiamo dire la nostra».

