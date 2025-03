Contro i vertici dell’Aias chiedono di costituirsi in duecento 

Il Gup del Tribunale di Cagliari, Giuseppe Pintori, deciderà l’11 aprile quali saranno le parti civili ammesse all’udienza preliminare del procedimento penale contro i vertici dell’Aias, accusati di concorso in peculato, truffa, frode in pubbliche forniture, falso in atto pubblico e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Alla scorsa udienza si erano presentate quasi 120 parti offese, ieri un’altra ottantina di persone e società che si sentono danneggiate e che chiedono di partecipare all’udienza.

Il pm Andrea Vacca chiede di processare i fratelli Vittorio, Anna Paola e Alessandra Randazzo, difesi dagli avvocati Leonardo Filippi, Andrea Chelo, Giovanni Trimarchi, Massimo Delogu e Andrea Pogliani. Gran parte delle parti civili che chiedono l’ammissione sono assistite dai legali Salvatore Casula e Georgia Demurtas. Per convocare tutte le presunte persone offese il giudice Pintori era ricorso ai «pubblici proclami» pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

L’udienza è stata così rinviata all’11 aprile per lo scioglimento delle riserve sulle parti civili e sulla richiesta di chiamata del responsabile civile. Poi il 30 maggio inizierà la discussione. (fr.pi.)

