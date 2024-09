Contro i toscani il ruggito di M’Boma  

È il 21 marzo 1999 quando Cagliari e Empoli scendono in campo per la 26ª del massimo torneo. I rossoblù, al decimo posto, veleggiano verso una tranquilla salvezza mentre i toscani sono ultimi. Dopo 8 mesi di vicissitudini, tra problemi fisici e psicologici ma soprattutto di dubbi, l’allenatore rossoblù Ventura decide, a sorpresa, di schierare il camerunense M’Boma, sin lì impalpabile, tra i titolari. Alla sua prima stagionale dal primo minuto, al Sant’Elia il numero 9 non tradirà la fiducia del tecnico e il suo sarà un autentico show. Il Cagliari vincerà 5-1 con una sua memorabile tripletta siglata in nemmeno 40 minuti. La sua prova sarà impreziosita anche dal procurato rigore del provvisorio 2-0 realizzato da Roberto Muzzi. Il centravanti romano interromperà così un digiuno che durava da 736 minuti e, realizzando anche l’ultimo gol, siglerà la quinta doppietta stagionale. M’Boma segnerà ancora, a raffica, a Perugia, Bologna, Salernitana e Roma per quattro giornate consecutive. E sarà proprio suo, a due giornate dal termine, il gol del pari con la Salernitana che darà il là alla vittoria per 3-1 per suggellare la matematica salvezza. L’Equinozio di Primavera aveva risvegliato il “Leone Indomabile” dal suo torpore e un vecchio proverbio recita che quando il leone è sveglio non si gioca con la catena.

