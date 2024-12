«Contro i più forti è tutto più complicato» 

L’illusione di poter reggere il confronto con i campioni d’Italia dura un tempo e poco più. «Purtroppo contro squadre di questo calibro diventa tutto molto più difficile», fa spallucce al destino Davide Nicola, che prova a tenersi stretto quel poco, pochissimo, di buono che ha offerto la gara di ieri alla Unipol Domus. «Nel primo tempo abbiamo provato in qualche modo a restare in partita, ma per farlo sino alla fine servono tante di quelle energie. Tra tutte le squadre affrontate sinora, l’Inter è indubbiamente quella che mi ha impressionato di più. Ma questo già lo sapevamo. Ora, però, non perdiamo la serenità e continuiamo a lavorare con lo stesso entusiasmo», volta subito pagina il tecnico rossoblù. «Ci aspetta ora la partita di Monza, concentriamoci su quella».

Le attenuanti

Quinta sconfitta consecutiva per il Cagliari, tra campionato e Coppa Italia. «Di queste cinque, però, va detto che quattro le abbiamo subite contro Fiorentina, Atalanta, Juventus e Inter», tiene a precisare Nicola. «Quella che pesa è quella di Venezia dove non abbiamo raccolto ciò che meritavamo». Nessun allarmismo, il tecnico piemontese predica pazienza. «Stiamo cercando di essere più prolifici e di creare delle situazioni di gioco per diventarlo», la premessa. «La gara contro il Monza chiuderà il girone d’andata, a quel punto si potranno fare un bilancio e le giuste valutazioni. L’importante, però, è mantenere la tranquillità e la consapevolezza».

La contestazione

Testa a Monza, dunque. Uno scontro diretto importante, importantissimo, manco a dirlo. «È importante non solo per i tre punti, è importante per capire che questa è la strada e che con certi avversari hai più risorse e più possibilità. Ma è altrettanto importante mantenere il giusto equilibrio e capire quale è realmente il campionato del Cagliari». Concetto, questo, su cui l’ex allenatore dell’Empoli batte spesso e forte: «In una squadra che lotta per salvarsi ci sono momenti di esaltazione e altri di sconforto come può esserlo questo per noi. Ma non bisogna mai abbattersi, bisogna continuare a lavorare con la stessa determinazione». Anche davanti alla prima vera contestazione della Curva Nord: «La contestazione non ci fa male. Semmai, ci dispiace di non rendere sempre felice il nostro pubblico come vorremmo fare. È giusto che il pubblico manifesti anche in questo modo il proprio amore per il Cagliari, sta a noi fare in modo di rincuorarlo con le prestazioni e con i risultati».

La prova di Scuffet

Partita surreale, per quanto nel primo tempo i rossoblù abbiano in qualche modo retto l’urto nerazzurro. «Nel primo gol non c’è stato un demerito nostro, è stata una situazione particolare con il pallone che si è impennato», puntualizza Nicola che, anche nell’azione del raddoppio, non se la sente di colpevolizzare alcuno dei suoi giocatori. «È difficile dare delle responsabilità, sia per la dinamica sia per il valore dell’avversario». Nicola salva anche il portiere, che non giocava da Lazio-Cagliari. «Scuffet è tornato con la giusta energia. Mi è piaciuto molto nell’interpretazione della partita». Poi si vedrà.

