Contro gli Usa per il riscatto e il terzo posto 

Parigi. Non si molla. Dopo il k.o. con la Francia, l’Italia torna in campo stasera e non è per una formalità. C’è in palio una medaglia olimpica e a contenderla agli azzurri ci sono gli Stati Uniti d’America. In attesa di Francia-Polonia per le due medaglie pregiate (domani alle 13), oggi alle 16 la squadra di Fefè De Giorgi ha l’occasione per rendere positiva l’Olimpiade francese. Certo, resta il tabù storico della medaglia d’oro ma salire sul podio ai Giochi non è un risultato di ripiego. Sarà la quinta volta per l’Italia maschile in una finale 3°-4° posto nella storia dopo Los Angeles 1984 (bronzo), Sidney 2000 (bronzo), Pechino 2008 (quarto posto) e Londra 2012 (bronzo). Bisognerà vedere come gli azzurri avranno gestito la difficile notte dopo la partita della quale aveva parlato il ct, per ripresentarsi in campo con la giusta mentalità e provare, come non è riuscito loro nel match con la Francia, ad “accendersi”.

