«Contro gli sprechi occhio a contatori,  rubinetti e perdite» 

C’è un solo modo per risparmiare e scacciare l’incubo delle restrizioni idriche: stare attenti alle perdite. Sono sufficienti alcuni semplici accorgimenti per evitare che milioni di litri d’acqua vadano persi. Certo, l’impegno maggiore è richiesto ad Abbanoa che deve riparare tubature colabrodo, ma ognuno, a casa, può avere un ruolo determinante. «La regola d’oro è quasi banale: utilizzare l’acqua sollo quando serve», afferma Simone Girau di Adiconsum. «Vale a dire chiudere il rubinetto quando non serve tenerlo aperto ad esempio mentre ci si spazzola i denti o ci si insapona, contando che da un rubinetto aperto passano all’incirca 6/7 litri di acqua al minuto il risparmio che si otterrebbe è notevole. Occhio alle micro perdite: un rubinetto che gocciola genera una perdita idrica annuale di ben 21.000 litri mentre la cassetta di un wc addirittura 52.000 litri. Qualora fosse possibile – spiega Girau – è meglio la lavastoviglie a pieno carico piuttosto che lavare i piatti a mano. Questo accorgimento permette di risparmiare circa 8000 litri di acqua all'anno».

Anche Eliana Cara, di Federconsumatori punta l’obiettivo sulle micro perdite. «Se il contatore continua a “girare” nonostante i rubinetti siano chiusi significa che ci sono sprechi». (a. a.)

