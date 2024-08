Contro eolico e fotovoltaico raccolte mille firme in 3 giorni 

La raccolta di firme, iniziata martedì dal Comitato per la difesa del territorio con lo scopo di contrastare l’installazione indiscriminata d’impianti eolici e fotovoltaici, ha raccolto finora settecento adesioni a Uta e trecento a Capoterra. Un gran risultato ma in quell’occasione il comitato aveva evidenziato delle mancanze da parte della Giunta: il ritardo nella deliberazione sugli alberi monumentali e la mancata risposta sul tavolo di lavoro. A queste rimostranze risponde il sindaco Giacomo Porcu: «L’apposizione dei vincoli è in fase avanzata d’istruttoria, non risultano riflessi negativi per le nostre azioni a causa della tempistica. Ciò ci stupisce in quanto l’iter è noto al comitato, presente sia durante i recenti incontri promossi dall'amministrazione, dove gli stessi, che oggi criticano, avevano applaudito la nostra opposizione ai progetti, sia durante il Consiglio comunale, in cui è stata votata all’unanimità la nostra mozione di contrasto a questa invasione. L’istituzione del tavolo e della commissione consiliare sugli impianti non è compatibile con le norme regolamentari. Inoltre, riteniamo di non poterlo condividere con la minoranza, che in passato ha votato contro il documento che si opponeva al deposito delle scorie nucleari in Sardegna». Il sindaco promette battaglia: «Continueremo ogni azione a tutela del territorio, come fatto in questi mesi. Tendiamo la mano a chiunque voglia proporsi con concretezza e rispetto, compreso il comitato di cui apprezziamo l’impegno».