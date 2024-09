Contro El Ghouiyal secondo successo di Rubino 

Un altro passo avanti per Jonathan Rubino. Domenica a Quartu il peso leggero cagliaritano è salito sul ring per la seconda volta da pro e ha battuto ai punti (verdetto unanime) il marocchino di Brescia, Aziz El Ghouiyal. L’avversario (già visto a dicembre a Calangianus) si è confermato pugile esperto (31 anni) e solido, come testimonia la sua giù lunga frequentazione del ring, peraltro non accompagnata da un curriculum invidiabile (una vittoria in 25 match). Ne sono usciti sei round divertenti per il numeroso pubblico, utili ad attestare le buone qualità del pugile cagliaritano allenato da Franco Lilliu alla King George. Luciano Abis, organizzatore della serata con la Bazzoka Events, descrive così il 29enne mancino: «È un pugile completo che sa far male, con molto talento e margini di miglioramento, sul quale sarei pronto a scommettere. Mi piacerebbe farlo combattere ancora, magari il 19 ottobre a Sant’Antioco quando organizzeremo un’altra riunione. Contro un buon incassatore, è un ottimo test di crescita, anche perché ha disputato tutti i sei round». Un esame di maturità superato.

Altri risultati. Youth/Junior 48 kg: Usai b. Salis ai punti. Youth 57 kg: Esposito b. Marci ai punti. Junior 50 kg: Calledda-Falchi pari. Élite 67 kg: Melis b. Marras ai punti. Youth 57 kg: Minniti b. Caredda ai punti. Élite 56 kg: Sarritzu b. Pilia ai punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA