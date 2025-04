«Contro di me una bomba nucleare» 

Parigi. «Contro di me il sistema ha tirato fuori la bomba nucleare». Marine Le Pen, all’indomani della condanna per i fondi al Pe che potrebbe escluderla dalla corsa all’Eliseo nel 2027, passa al contrattacco. Non solo a parole: la leader di Rn, su cui pesa il rischio di ineleggibilità per 5 anni, ha presentato un ricorso contro la sentenza della giudice Benedicte de Perthuis, finita nel frattempo sotto scorta per le minacce ricevute. E torna a crederci: in una nota diffusa ieri sera, la Corte d’appello di Parigi ha infatti evocato un possibile processo di secondo grado con sentenza «nell’estate 2026», che le darebbe il tempo di candidarsi per una quarta volta. Dopo le prime dichiarazioni pubbliche rese ieri a caldo, Le Pen è tornata a deplorare ciò che ritiene «un’ingerenza dei magistrati nell’elezione presidenziale. Non lasciatevi intimidire», ha ammonito più che mai combattiva dinanzi ai suoi. «Ci saremo fino alla vittoria, il sistema non riuscirà a rubarci la vittoria, a rubarci l’Eliseo», ha assicurato.

La controffensiva

Già da lunedì sera, lo stato maggiore lepenista ha lanciato la controffensiva sferrando un duro attacco contro le toghe. Una situazione che ha indotto il procuratore generale della Corte di cassazione, Rémy Heitz, ad uscire dal riserbo. Il verdetto sul caso degli assistenti del Front National al Parlamento europeo e la frode da 2,9 milioni di euro «non è una sentenza politica», ha ribattuto l’alto magistrato: «Questa sentenza non è politica ma giudiziaria, pronunciata da tre magistrati indipendenti, imparziali». Un verdetto, assicura, «in conformità con la legge, in applicazione dei testi votati dal Parlamento».

Il Governo

Da parte sua, il premier François Bayrou, che ieri si era detto colpito per l’esito del processo, ha aperto ad una «riflessione» parlamentare sull’applicazione provvisoria, «con cui sentenze pesanti e gravi non possono essere oggetto di ricorso». Senza entrare nello specifico della condanna a Le Pen, il premier ha spiegato durante il question time in parlamento di non volere «mescolare le discussioni su un verdetto, che non commento e che sostengo, con la riflessione sullo stato della legge che spetta al parlamento». Il governo «non ha il diritto» di «criticare» una decisione del tribunale, ha poi aggiunto esprimendo un sostegno «incondizionato e potente» ai magistrati. Il procuratore Heitz ha poi definito “inammissibili” gli «attacchi molto personali contro i giudici e le minacce che possono essere oggetto di procedimenti penali». Un riferimento, in particolare, a Bénédicte de Perthuis, la sessantenne magistrata che ha condannato Le Pen, da ieri sotto scorta rafforzata per ripetute minacce. Intanto, il Rassemblement National ha convocato per domenica una manifestazione in sostegno alla leader, nel quadro della «mobilitazione popolare e pacifica», lanciata da Bardella.

RIPRODUZIONE RISERVATA