«Contro di me scritte vigliacche» 

Il clima avvelenato che si respira in città da qualche tempo ora coinvolge anche il mondo del calcio. Nella notte sono comparse sul muro di cinta dello stadio comunale Zoboli frasi ingiuriose all’indirizzo del presidente del Carbonia, Stefano Canu: “Ladro vattene, paga i debiti pagliaccio”. Per la città, in questi ultimi tempi, non un episodio isolato: due settimane fa l’incendio dell’auto di un dipendente della società che accerta alcune tasse del Comune, giorni orsono le minacce subite dal sindaco Pietro Morittu e mesi fa nei confronti di due consiglieri.

Il filmato

Il sistema di videosorveglianza che il Carbonia Calcio ha fatto installare anni fa dopo la sequela di furti subito allo stadio, lasciano intravedere la sagoma di due persone che nella notte si avvicinano al muro di cinta (lato est) dove sono apparse le scritte rimosse ieri di buon mattino. Immagini che il presidente del club biancoblù fondato nel 1939, militante nel campionato di Eccellenza regionale, ha consegnato agli ex colleghi dell’Arma (Stefano Canu è un carabiniere in pensione) assieme alla formale denuncia.Resta la profonda amarezza per quanto accaduto. Anche l’amministrazione comunale ha voluto esprimere solidarietà al massimo dirigente. «Non si vive un clima sereno – analizza Canu, 63 anni – per quanto ci riguarda quelle scritte vigliacche sono probabilmente figlie di idee distorte e pregiudizievoli nei confronti della società e di chi la dirige, quasi antipatie personali alimentate in questi anni con l’operazione del gettare fango».

Presunti debiti

Una frase si riferisce a presunti debiti. E da tre anni, con l’arrivo dell’estate e la fine della stagione calcistica, puntualmente rimbalzano le voci sulle pesanti difficoltà finanziarie del club, sulla difficoltà ad iscrivere la squadra al torneo: «Mai negato che sia facile condurre il Carbonia in un campionato che esige almeno 20 mila euro al mese e a parte i sacrifici della dirigenza e quella degli sponsor, non c’è la fila di persone che dà una mano d’aiuto - analizza Canu – può anche essere successo di esser stati in ritardo con alcuni pagamenti ma allora c’è da chiedersi perché diversi calciatori scelgano di ritornare serenamente a Carbonia: bilanci e libri contabili sono da sempre a disposizione di tutti e non abbiamo mai fatto mistero di essere una società che non navighi nell’oro». Stefano Canu è alla guida del Carbonia da cinque anni. I primi due in Serie D, gli ultimi tre in Eccellenza: in questa stagione e nella precedente la permanenza è stata ottenuta agli sgoccioli del torneo. Due mesi fa, dopo la vittoria salvezza contro la Ferrini, Canu aveva di nuovo pubblicamente manifestato la volontà di farsi da parte a patto di cedere la società a gruppi davvero interessati.

RIPRODUZIONE RISERVATA