«Contro di lui una macchinazione, faremo subito ricorso in appello» 

Città del Vaticano. «Ribadiamo l’innocenza del cardinale Angelo Becciu e faremo appello». Il difensore del porporato sardo lo ha detto con forza appena fuori dall’aula del Tribunale dove ieri pomeriggio è stata letta la sentenza di condanna sulla vicenda dei fondi vaticani. L’avvocato Fabio Viglione ha sempre creduto nell’innocenza di monsignor Becciu e anche ieri, alla lettura del dispositivo, ha ribadito: «Rispettiamo la sentenza, ma certamente ricorreremo in appello».

«C’è profonda amarezza, dopo 86 udienze, nel prendere atto che l’innocenza del cardinale Becciu non è stata proclamata dalla sentenza, nonostante tutte le accuse si siano rivelate completamente infondate. Le prove emerse nel processo, la genesi delle accuse al cardinale, frutto di una dimostrata macchinazione ai suoi danni, e la sua innocenza, ci consentono di guardare all’appello con immutata fiducia», hanno dichiarato Maria Concetta Marzo e Fabio Viglione, i due legali che hanno seguito il cardinale Giovanni Angelo Becciu in tutta la vicenda giudiziaria. «Nonostante la pronuncia ci amareggi profondamente, abbiamo una solida certezza: il cardinale Becciu, fedele servitore del Papa e della Chiesa, ha sempre agito nell’interesse della Segreteria di Stato e non ha avuto per sé e per i suoi familiari alcun vantaggio», ha aggiunto l’avvocato Viglione. «Rispettiamo la sentenza, leggeremo le motivazioni, ma rimaniamo certi che verrà prima o poi riconosciuta l’assurdità delle accuse contro il cardinale e dunque la verità: Sua Eminenza Becciu è innocente».

La Chiesa

Nessuna dichiarazione è arrivata invece ieri dalla Chiesa sarda che molto probabilmente attenderà le motivazioni della sentenza prima di commentare. Neanche monsignor Corrado Melis, vescovo di Ozieri, la diocesi sarda più vicina, anche per per questioni di origine, a monsignor Becciu, ha voluto rilasciare dichiarazioni. Certo è che, fino a poche ore dalla sentenza, l’esito atteso del processo era sicuramente un altro.

Chi invece parla è l’arcivescovo di Lecce Michele Seccia, che ha voluto esprimere la sua soddisfazione per l’assoluzione di don Mauro Carlino, sacerdote leccese, ex segretario personale del cardinale Becciu e attuale parroco della Basilica di Santa Croce di Lecce, l’unico tra i dieci imputati a non aver subito una condanna nel processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del Palazzo di Londra. «Sono felice per la sentenza che ha restituito al nostro don Mauro la dignità umana e la credibilità sacerdotale messe in dubbio da ipotesi di reato rivelatesi poi infondate», ha detto l’arcivescovo. «Sono stati anni di sofferenza anzitutto per lui, ma sono stati anni di sofferenza anche per me che sono il suo vescovo - sottolinea Seccia - e che non ho mai vacillato davanti alle accuse che gli venivano mosse. Tant’è vero che, nonostante immaginassi che più di qualcuno avrebbe storto il naso, dopo il suo rientro in diocesi non ho esitato a nominarlo mio segretario personale e poi, successivamente, anche parroco della Basilica di Santa Croce. Incarichi che egli ha svolto con obbedienza, fedeltà, spirito di servizio e di abnegazione e con grande impegno sacerdotale, pur dovendo affrontare le ricostruzioni fantasiose e la gogna mediatica». «Infine, - conclude - sono stati anni difficili per la Chiesa di Lecce che con lui ha pregato e che accanto a lui ha affrontato il tunnel del processo: sono stati molti coloro che hanno creduto nella sua innocenza e gli sono stati vicini con affetto e amicizia. In quest’ora di liberazione in cui ha vinto la verità, ringrazio il Signore e, insieme con i confratelli presbiteri della nostra Chiesa di Lecce, prego per don Mauro affinché presto ritrovi la meritata serenità interiore».

I media vaticani

«È sicuramente improprio definirlo “processo del secolo”, anche se quello che si è appena concluso nella sala polifunzionale dei Musei Vaticani è stato senza dubbio un processo importante. Il primo di tale portata e dimensioni da quando esiste lo Stato della Città del Vaticano, e cioè dal tempo dei Patti Lateranensi del 1929». Lo ha scritto in un editoriale il direttore dei media vaticani Andrea Tornielli.

