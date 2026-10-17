Contro Cento una Dinamo più... Grande 

Dinamo Sassari 80

Cento 70

Banco di Sardegna SS : Nze 8 (3/5, 0/1), Flood 10 (2/3, 2/5), Grande 22 (3/3, 5/8), Pisano 3 (0/1, 1/2), Nobili 6 (1/2, 1/2), Brooks 6 (1/3), Riismaa 6 (3/3, 0/1), Monaldi (0/1 da tre), M. Vitali 11 (1/1, 3/4), Aromando 8 (3/8). All. L. Vitali.

Sella Cento : Woodson 20 (4/9, 2/11), Tanfoglio 10 (1/2, 1/5), Conti 11 (4/5, 1/3), Piccirilli 7 (2/2, 1/2), Munari (0/1, 0/5), Montano 7 (2/3, 1/8), Tarallo 3 (0/1, 1/1), Sinani ne, Moretti 12 (6/8), Giombini (0/1). All. Bonacina.

Arbitri : Caforio, Occhiuzzi e Mammola.

Parziali : 24-20; 47-32; 60-54.

Note . Percentuali di tiro: Sassari 29/53 (12/24 da tre): Cento 26/67 (7/35 da tre). Tiri liberi: Sassari 10/15; Cento 11/15. Rimbalzi: Sassari 10 off 28 dif (Nze 10); Cento 15 off 16 dif (Moretti 10).

Sassari. Più Grande che Dinamo, ma almeno è frantumato il tabù del PalaSerradimigni che durava da otto mesi e mezzo. La squadra sassarese batte 80-70 una Cento giovane, coraggiosa e asfissiante in difesa, nonostante l’assenza dell’infortunata ala Davis, faro dell’attacco e a rimbalzo, e con l’altro americano, Woodson, reduce da un forte attacco influenzale. A parte la conferma delle doti da realizzatore nella battaglia di Alessandro “Magno”, pardon Grande, e dell’energia che mette Nze dentro l’area (anche 10 rimbalzi), le notizie migliori arrivano dai rientri di Pisano e Michele Vitali che inizia con una prova da doppia cifra.

Parola di coach

Per il resto tanto, ma davvero tanto da lavorare, se non altro con il gruppo finalmente ricostituito «Abbiamo bisogno di tempo per crescere», ha sottolineato il coach Luca Vitali, «del resto con la squadra al completo abbiamo fatto soltanto un allenamento». E ha aggiunto: «Ringrazio il pubblico perché oggi ho visto un inizio di connessione che è importante per l’obiettivo di ricreare entusiasmo. Spero che mercoledì contro Rimini ci siano tanti tifosi».

I momenti chiave

L’equilibrio è spezzato col 9-2 propiziato dal debutto di Michele Vitali e Pisano. Poi Grande con le sue triple lancia la volata: 39-24 al 15’. Sembra un distacco rassicurante ma al rientro dopo il riposo la difesa individuale degli emiliani diventa mobilissima e appiccicosa: i biancoblù vanno nel pallone e non segnano per 5 minuti. L’interza è per gli ospiti che impattano al 28’: 54-54 con il lungo Moretti trascinatore. A fare respirare la Dinamo ci pensano le bombe di Flood e Nobili, ma è soprattutto Grande con le sue doti da realizzatore-combattente a lanciare la volata, quella definitiva che riporta il distacco in doppia cifra.

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