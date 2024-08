«Contro Arianna il metodo Cav» 

“Vogliono indagare Arianna Meloni”: il titolo sulla prima pagina del Giornale, su un editoriale del direttore Alessandro Sallusti, ipotizza che un asse di quotidiani ostili, sinistra e pm militanti trami contro la sorella della premier.

«Schema già visto»

Alla guida della segreteria di FdI, Arianna potrebbe essere presto indagata - è l’allarme del Giornale - per traffico di influenze sulle ultime nomine del governo. E dalla masseria pugliese dove le due sorelle sono in vacanza è Giorgia Meloni a far sentire la sua ira. «Purtroppo reputo molto verosimile quanto scritto oggi da Sallusti», dice la premier, definendolo «gravissimo se fosse vero» e «uno schema visto e rivisto soprattutto contro Silvio Berlusconi». Ossia «un sistema di potere che usa ogni metodo e ogni sotterfugio pur di sconfiggere un nemico politico che vince nelle urne la competizione democratica». Quindi dopo aver «setacciato la vita mia e di ogni persona a me vicina, senza trovare nulla», la «peggior politica» è passata a «mosse squallide e disperate». «Ma in fondo - chiude il ragionamento la premier - sarebbe anche un buon segno, perché queste mosse squallide e disperate da parte della peggiore politica significherebbero solo che stiamo smontando il sistema di interessi che tiene in ostaggio l’Italia da troppi anni. Quindi, avanti a testa alta, con ancora maggiore determinazione».

Panzerotti di traverso

E il fedelissimo Giovanni Donzelli tutto d’un fiato in un video sui social punta il dito su «una cospirazione di giornalisti, politici di sinistra e magistrati compiacenti» che sta accerchiando Arianna con «un colpo basso e surreale». Donzelli parla di «mestatori di professione» non meglio specificati, ma nell’editoriale Sallusti parla di politici legati a Matteo Renzi e cita le interrogazioni delle parlamentari di Italia viva Raffaella Paita e Maria Elena Boschi su un eventuale coinvolgimento della Sorella d'Italia su nomine Rai e di Ferrovie dello Stato. All’ora di pranzo la replica di Renzi. «Le sorelle Meloni vedono i fantasmi?», è l’incipit del suo lunghissimo tweet, che continua sarcastico: «Vi immaginate? Io che organizzo complotti assieme ai giudici (io!) perché arrivi un avviso di garanzia!». Poi insinua: «O le sorelle Meloni sanno qualcosa che noi non sappiamo e che capiremo nei prossimi mesi oppure qualche panzerotto è andato di traverso: dentro FdI c’è troppo nervosismo».

