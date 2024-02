Contributo spesa per le famiglie, il Comune stanzia 22mila euro 

Un contributo una tantum per aiutare le famiglie in difficoltà economica che non hanno potuto godere della “Carta dedicata a te”, erogata dall’Inps. È l’iniziativa dell’assessorato alle politiche sociali che con uno stanziamento da circa 22 mila euro, aiuterà 56 famiglie ad ammortizzare i costi della spesa.

Proprio in questi giorni, i nuclei interessati stanno ricevendo una lettera in cui viene richiesto un riferimento su cui accreditare l’importo attribuito pari a 382,50 euro, che deve essere speso entro e non oltre il prossimo 28 febbraio e deve essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità.

«L’intervento costituisce una boccata d’ossigeno per le famiglie che, purtroppo, non rientrano in altre tipologie di contributo economico per mancanza dei requisiti stabiliti», afferma l’assessora Maria Grazia Fois, «questo va sommarsi ad altri interventi quali l’erogazione di contributi straordinari che di volta in volta vengono richiesti per poter fronteggiare varie situazioni di disagio economico».L’assessora inoltre evidenzia che «negli ultimi tempi c’è stato un aumento di richieste di aiuto. Non tutti i richiedenti sono in possesso dei requisiti, non per questo non sono supportati e si valutano anche altri percorsi».

