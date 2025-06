Contributo per salvare la Paulese 

A Paulilatino il Comune mette mano al bilancio e concede all’Asd Ngs Paulese un contributo straordinario di 5mila euro per sostenere le spese relative a quest’anno. Nei mesi scorsi si è rischiato di riturare la squadra dal campionato per una serie di problemi anche di natura economica, ma si è fatto il possibile per arrivare almeno sino alla fine della stagione calcistica. «L’Amministrazione comunale appoggia la pratica sportiva quale attività aggregativa e di crescita comunitaria – spiegano dall’esecutivo Gallus – A causa di diversi fattori, quali le limitazioni della presenza del pubblico, la presenza di debiti, la diminuzione dei ricavi correlati agli spettatori paganti, la mancanza di sponsor, la società ha avuto una drastica riduzione delle entrate, pur continuando a sostenere i costi derivanti dall'attività svolta». Ecco perché «Un contributo straordinario può essere un'iniezione di liquidità che aiuta la società a coprire i debiti». ( a. o. )

