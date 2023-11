Contributo per l’acquisto e la ristrutturazione di casa 

Anche i cittadini di Piscinas possono usufruire dei benefici del bando regionale per il contrasto allo spopolamento riservato ai Comuni sotto i 3000 abitanti. Si tratta di contributi a fondo perduto per l'acquisto e la ristrutturazione di prime case. I cittadini interessati possono già presentare domanda di finanziamento con le modalità previste dal bando visionabile sul sito del Comune. Il sindaco Mariano Cogotti spiega che «l'amministrazione comunale, per l'annualità corrente. ha a disposizione la somma di 150 mila euro, dove il Comune contribuirà per un massimo di 15 mila euro a progetto». Chi fosse interessato potrà presentare richiesta entro il 31 dicembre. (m. g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA