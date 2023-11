Contributo per acquisto casa, pochi giorni per le domande 

C’è ancora tempo, per i residenti nel Comune di Perdaxius per presentare le domande di ammissione alle richieste di aiuto per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Le domande, infatti, possono essere presentate sino al 20 novembre. Come prevede la il bando per le misure contro lo spopolamento dei Comuni sotto i tremila abitanti, i destinatari dovranno essere residenti in paese. Per quanto riguarda le ristrutturazioni, i lavori devono essere stati iniziati dopo il 10 marzo 2022 . Tutte le informazioni riguardo i requisiti richiesti, le modalità di acquisizioni del punteggio e altri dettagli possono essere richiesti in Municipio o si trovano nella pagina istituzionale dell’ente. (m. g. p.)

