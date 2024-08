Contributo extra per i barracelli 

La Giunta comunale di Serramanna ha deliberato l’assegnazione di un contributo straordinario di 5mila euro alla compagnia barracellare per la copertura dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di attrezzature e per le attività non previste nella convenzione annuale del 2023.

«Abbiamo ritenuto opportuno integrare di qualche migliaio di euro l’importo stabilito lo scorso anno – commenta il sindaco Gabriele Littera –. Riconosciamo l’importanza del servizio svolto a favore della comunità e le difficoltà incontrate. Può capitare si verifichino delle situazioni particolari o ci siano imprevisti per l'acquisto di ulteriori dotazioni e materiali per far fronte alle attività richieste dallo stesso Comune. A fronte della presentazione di parecchie spese rendicontate, ne stiamo riconoscendo una parte». ( f. i. )

