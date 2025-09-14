Contributo di 500 euro per chi adotta un cane 

Ad Ula Tirso incentivo dall’Amministrazione comunale per chi vuole adottare un cane ospite ndel canile “Mondo cane” di Macomer. Anche quest’anno, infatti, il Comune propone un bando per dare un contributo di 500 euro a chi farà questa scelta. «L’adozione di un cane è un atto di generosità ma anche di estrema responsabilità», chiariscono dalla Giunta guidata da Danilo Cossu. Il budget destinato a questa iniziativa ammonta a 1.500 euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 dicembre. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA