Un contributo di 500 euro per chi adotta uno dei cani in capo al Comune ospite del canile di Macomer. «È un atto di generosità e di estrema responsabilità, per questo abbiamo voluto erogare contributi con l'intento di sostenere ed incentivare l’adozione di cani assegnati al nostro Comune», spiegano dalla Giunta Cossu. Ciascun possibile beneficiario può presentare una sola domanda per nucleo familiare e per un solo animale. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA