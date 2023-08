Contributo di 10mila euro per le scuole 

La giunta comunale di Serramanna concede 10 mila euro di contributo per le attività dell’Istituto comprensivo cittadino. La cifra, relativa all’anno scolastico 2022-2023, è destinata a finanziare il programma degli interventi e delle spese per lo stesso anno scolastico, con questa ripartizione: 6.420 euro per materiale ad uso collettivo e 3.580 euro per visite e viaggi d’istruzione € 3.580,00. Tutto in osservanza delle norme in materia che prevedono l’approvazione, da parte dell’Ente, del programma annuale dell’Istituto Comprensivo Statale di Serramanna così come formulato dalla dirigenza scolastica dell’istituto. Stretta, quindi, la collaborazione tra l’esecutivo e il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Vanni Mameli, che ha comunicato all’Ente il programma delle attività relative all’anno scolastico 2022/2023 e sui finanziamenti delle stesse. (ig. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA