Contributo affitto, arrivate mille domande 

Boom di richieste per avere il bonus affitto dal Comune.

Nei giorni scorsi il settore Servizi sociali ha stilato la graduatoria definitiva dei beneficiari dei contributi previsti dal Fondo nazionale per aiutare chi non riesce a pagare l’affitto, definita in base alle istanze arrivate in Municipio entro la scadenza fissata per il 31 dicembre. Un fiume di richieste, come risulta dagli elenchi approvati dal settore di via Cilea: 939 istanze in tutto, di cui - a seguito della relativa istruttoria - 711 sono risultate regolari e, pertanto, sono state ammesse, mentre 228 risultano incomplete, doppie o prive dei requisiti richiesti, come specificato nell’apposito elenco pubblicato dal Comune. Nell’avviso viene anche ricordato che per gli esclusi «è ammesso ricorso in opposizione, debitamente motivato, da presentare entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla data dell’11 marzo», tramite apposito link che sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

