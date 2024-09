Contributi unificati, giallo in Tribunale 

Le comunicazioni stanno già arrivando (o sono arrivate) a molti avvocati galluresi, il contenuto è semplice e non lascia margini di dubbio. L’amministrazione giudiziaria batte cassa, il Tribunale di Tempio chiede il pagamento di quasi 1400 contributi unificati. Si parla della tassa dovuta per l’iscrizione a ruolo di una causa civile. A Tempio, secondo il ministero della Giustizia, mancano all’appello 1380 versamenti, spalmati su circa dieci anni. A quanto pare il dato è emerso durante l’ultima ispezione ministeriale ed è un bel pasticcio, perché nessuno può smentire quello che gli avvocati (molto molto contrariati) già dicono. Ossia che i contributi unificati sono stati tutti regolarmente versati nel corso degli anni ed è il Tribunale che dovrebbe avere la prova (sorta di ricevute “sparite”) dell’avvenuto versamento. Non basta, gli avvocati sostengono che il problema è della amministrazione giudiziaria (che avrebbe perso le “ricevute”), perché la legge dice che senza il contributo unificato la causa non si iscrive. Quindi visto che si parla di quasi 1400 cause civili regolarmente incardinate, per i legali il pasticcio dei soldi che mancano all’appello, diverse centinaia di migliaia di euro, è tutto del Tribunale. In effetti diversi professionisti, ai quali era stato chiesto di versare i contributi, hanno trovato in studio le “quietanze” della tassa che il Tribunale considera inevasa. Di male in peggio, quindi, perché saranno sicuramente avviate (dall’Agenzia di riscossione) procedure di recupero di contributi effettivamente versati.

I clienti nel mirino

Per gli studi legali galluresi la questione non è solo quella dei soldi, anzi c’è un altro profilo molto più delicato in gioco, la affidabilità e la serietà professionali. A suo tempo gli avvocati (che sono certi di avere adempiuto) hanno ricevuto dai clienti il denaro per l’obolo statale. Ora, se a distanza di tempo l’Agenzia di riscossione sollecita i versamenti, viene chiamato in causa il cliente del legale, la stessa persona che aveva pagato la tassa. Una situazione spiacevole che gli avvocati guardano con preoccupazione e disappunto.

La reazione dell’Ordine

A complicare il caso c’è anche una vecchia indagine penale, i pm avevano dimostrato la vendita illecita dentro il Tribunale di marche da bollo staccate dai fascicoli e riutilizzate. Una situazione nella quale gli avvocati nulla c’entravano. Il presidente del Consiglio dell’Ordine, Carlo Selis, già oggi potrebbe assumere i primi provvedimenti per rispondere ai solleciti di pagamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA