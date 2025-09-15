VaiOnline
Monserrato
16 settembre 2025 alle 01:24

Contributi sui canoni di locazione 

Il Comune di Monserrato ha pubblicato il bando per l'assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione, un aiuto economico rivolto ai nuclei familiari che vivono in affitto e necessitano di un supporto per affrontare le spese. Le domande possono essere presentate da oggi fino al 16 ottobre, esclusivamente online, compilando il format disponibile sul sito del Comune. Possono partecipare i residenti a Monserrato titolari di un regolare contratto di locazione, in regola con la registrazione e il pagamento delle imposte, che dovranno allegare l’Isee ordinario in corso di validità. Ammessi anche i contratti transitori o di sublocazione, mentre sono escluse le locazioni tra parenti stretti, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i casi in cui un componente del nucleo familiare possieda un’abitazione adeguata. Per assistenza nella compilazione delle istanze è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali o allo sportello dei cittadini di piazza San Lorenzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

