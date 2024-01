Contributi per undicimila euro alle attività imprenditoriali 

Undicimila euro a fondo perduto dal Comune per aiutare a sostenere le spese di gestione delle attività economiche commerciali e artigianali di Belvì. Numerose i titolari di attività del paese che hanno presentato domanda per accedere ai finanziamenti.

«Sicuramente in questo momento particolare per l'economia dei nostri paesi in sofferenza questo contributo non è la soluzione ma un alleggerimento alla spese che a fine anno ci posso essere -dice Maurizio Cadau, sindaco di Belvì-. Poi si sta lavorando a livello nazionale con colleghi sindaci deputati a trovare soluzioni per alleggerire la pressione fiscale sulle attività che non mollano e cercano di resistere nelle nostre realtà montane».

