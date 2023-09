«Contributi per sport e cultura»  

«Destiniamo parte delle risorse stanziate per il Matrimonio selargino alle associazioni sportive e culturali cittadine». La mozione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale, è del capogruppo di “Selargius cambia” Mario Tuveri. Il testo ricorda il finanziamento concesso dall’assessorato regionale al Turismo per il tradizionale matrimonio in catene: 100mila euro per quest’anno e altrettanti per i prossimi due anni, che si sommano ai 20mila euro annunciati dall’assessorato alla Cultura, e il Comune – ricorda Tuveri – erogherà 50mila euro per attività culturali, «e la metà risulta essere già stata impegnata per il Matrimonio”. Da qui la proposta di “assegnare il contributo residuo, 25mila euro, alle associazioni sportive e culturali con sede a Selargius”. ( f.l. )

