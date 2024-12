Contributi per salvare i paesi 

Le case in pietra e le strade lastricate danno la sensazione di un orologio fermo nel tempo. Il fascino c’è ma nei centri dell’interno mancano le persone. I sindaci studiano soluzioni per borghi dove i decessi sono il triplo delle nascite. A Villagrande i numeri della popolazione sono sempre più desolanti. Il Comune ha messo sul piatto contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case. C’è chi prova a resistere alla desertificazione, come Elini e Triei dove dopo anni senza un negozio ora intravedono la luce con nuove aperture.

L’iniziativa

Con un atto dell’11 dicembre scorso, l’ente ha approvato la graduatoria definitiva degli aspiranti beneficiari e lo schema di convenzione. È emerso che i fondi non fossero sufficienti per finanziare tutti gli interventi e a quel punto il Comune ha disposto lo scorrimento della graduatoria 2023, utilizzando le risorse 2024 che ammontano a 61mila euro. Il contributo è concesso per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa nella misura del 50 per cento della spesa e comunque per un importo massimo di 15mila euro a soggetto. Un invito a investire in paese per arginare il fenomeno della migrazione verso i centri costieri, Tortolì su tutti, sebbene anche il centro più popoloso del territorio manifesti un saldo demografico impietoso con poco meno di 50 nascite e quasi 100 decessi. I freddi dati confermano che la popolazione residente in Ogliastra è in rapida discesa: da 56.008 di inizio 2016 a 53.217 al primo gennaio 2022 fino a 35 mila nel 2070, secondo un report sulle proiezioni demografiche elaborato dall’Istat. Il rapporto tra giovani e anziani sarà di 1 a 3 nel 2070 mentre la popolazione in età lavorativa subirà un crollo verticale in 50 anni.

Sfide

Un barlume di speranza a Elini e Triei lo offrono le aperture di nuove attività commerciali. A Triei, dopo tre anni senza un negozio, la scorsa settimana è stata inaugurata una bottega di alimentari sulla via principale. A Elini il Comune ha offerto risorse per aprire nuove attività commerciali. Il primo bando è andato deserto, al secondo tentativo si è fatto avanti un macellaio che percepirà 15mila euro per espandere la sua rivendita con un alimentari. «È un modo per evitare che questi piccoli centri spariscano. Ogni nuovo attività è vita», dice il sindaco, Vitale Pili.

RIPRODUZIONE RISERVATA