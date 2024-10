Contributi per lo sport, il Comune stanzia 30mila euro 

Il Comune di Villacidro e il suo assessorato allo Sport confermano anche per la stagione sportiva appena iniziata l’impegno economico in favore delle associazioni dilettantistiche e delle società sportive locali. Il nuovo bando dedicato ai contributi comunali per questo tipo di attività è già disponibile sul sito ufficiale dell’ente. Le associazioni interessate possono compilare la richiesta e inoltrarla al protocollo fino al prossimo 13 novembre.

«Questo bando – specifica l'assessore Marco Erbì – agevola e premia, come negli anni precedenti, le attività sportive che operano sul territorio, in particolare le società che praticano attività sportiva giovanile. Anche quest'anno puntiamo a stanziare circa 30mila euro, un contributo importante che permetterà di finanziare il lavoro delle associazioni come già avvenuto nelle scorse stagioni sportive, in cui tutte le associazioni che hanno fatto richiesta hanno ottenuto il contributo. Come amministratore e sportivo – sottolinea Erbì – credo moltissimo nel valore delle associazioni che si occupano di attività sportiva, non solo dal punto di vista della disciplina di cui si occupano, ma anche dal punto di vista sociale: di questi tempi la loro opera è fondamentale per crescere al meglio le future generazioni».

I contributi possono essere richiesti dalle associazioni e società in relazione alle spese e alle attività sportive svolte nell'anno sportivo precedente (2023/24) e che abbiano sede legale e operativa a Villacidro.

