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Serramanna.
06 ottobre 2026 alle 00:39

Contributi per lo sport, domande in scadenza 

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Il Comune di Serramanna ha prorogato fino a domenica i termini per la presentazione delle domande dei contributi per l’attività sportiva. Per i sodalizi c’è quindi più tempo per consegnare le richieste per la concessione dei contributi ordinari relativi alla stagione o attività sportiva 2025/2026, conclusa da qualche mese.

L’erogazione dei contributi avverrà secondo quanto è previsto nel Regolamento per la concessione di contributi economici e del patrocinio alle associazioni sportive del Comune di Serramanna, approvato dal Consiglio. Destinatarie del provvedimento le associazioni sportive in possesso dei requisiti previsti dalla norma, invitate quindi dal Municipio a presentare un’istanza utilizzando i moduli e secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.

Nutrito l’elenco dei documenti da allegare alle istanze. Tra gli altri, copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente, elenco delle cariche direttive attuali, relazione dettagliata delle attività da svolgere nell’anno sportivo successivo a quello relativo al contributo richiesto, relazione e bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso della stagione sportiva cui si riferisce il contributo richiesto.

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