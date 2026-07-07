Contributi per le imprese agricole che coltivano le piante leguminose 

Contributi alle imprese agricole per contrastare l’aumento dei costi di produzione. Con “Serrenti Coltiva” il Comune ha deciso di investire su un vasto programma di tutela del suolo e di valorizzazione della campagna serrentese, incentivando la coltivazione delle leguminose. Il progetto, che interesserà circa 90 ettari di territorio comunale, si rivolge agli imprenditori agricoli di Serrenti, singoli o associati, che conducono terreni nell’agro comunale.

«Seguiamo un modello che unisce redditività e sostenibilità ambientale – spiega la vice sindaca Maura Boi – le leguminose sono alleate storiche del suolo, ne rigenerano la fertilità in modo naturale riducendo la necessità di concimi chimici e proteggendo la biodiversità». L'incentivo, 300 euro per ettaro per un massimo di due ettari, sarà erogato per le superfici effettivamente coltivate a leguminose nell'annata agraria 2025/2026, con verifica da parte degli uffici comunali. Le domande si ricevono fino al 30 luglio.

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