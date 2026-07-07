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Serrenti.
08 luglio 2026 alle 01:38

Contributi per le imprese agricole che coltivano le piante leguminose 

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Contributi alle imprese agricole per contrastare l’aumento dei costi di produzione. Con “Serrenti Coltiva” il Comune ha deciso di investire su un vasto programma di tutela del suolo e di valorizzazione della campagna serrentese, incentivando la coltivazione delle leguminose. Il progetto, che interesserà circa 90 ettari di territorio comunale, si rivolge agli imprenditori agricoli di Serrenti, singoli o associati, che conducono terreni nell’agro comunale.

«Seguiamo un modello che unisce redditività e sostenibilità ambientale – spiega la vice sindaca Maura Boi – le leguminose sono alleate storiche del suolo, ne rigenerano la fertilità in modo naturale riducendo la necessità di concimi chimici e proteggendo la biodiversità». L'incentivo, 300 euro per ettaro per un massimo di due ettari, sarà erogato per le superfici effettivamente coltivate a leguminose nell'annata agraria 2025/2026, con verifica da parte degli uffici comunali. Le domande si ricevono fino al 30 luglio.

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