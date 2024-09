Contributi per le famiglie in difficoltà con gli affitti 

A Portoscuso via al bando per il contributo sugli affitti, in base alla legge nazionale del’98. Per presentare domanda in Comune c’è tempo fino alle 12 del 9 ottobre.

I contributi saranno assegnati sulla base di criteri prestabiliti dalla legge come il reddito Isee, l’incidenza dell’affitto sul reddito del nucleo familiare e altre condizioni particolari di fragilità sociale.

«Con questo bando - dice l’assessore ai Servizi sociali Monica Napoli - rinnoviamo il nostro impegno nel sostenere le famiglie di Portoscuso che si trovano in difficoltà con il pagamento dell’affitto. In un momento di generale incertezza economica, riteniamo fondamentale offrire un supporto concreto ai nostri concittadini».

Secondo l’esponente della Giunta guidata da Ignazio Atzori «la misura si inserisce nel quadro delle politiche sociali volte a garantire il diritto all’abitazione e a contrastare le situazioni di disagio economico».

Per partecipare al bando i cittadini dovranno compilare l’apposito modulo (disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito Internet e dalla pagina Facebook dell’assessorato comunale ai Servizi sociali), corredato dall’attestazione della situazione Isee, il contratto d’affitto e le ricevute di pagamento del canone.

RIPRODUZIONE RISERVATA