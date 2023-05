Contributi per le aziende 

Arriva la seconda tranche dei contributi a fondo perduto per le attività produttive colpite dalla pandemia Covid 19. Il Comune ha approvato la graduatoria provvisoria dei beneficiari: 15 le imprese ammesse che riceveranno gli indennizzi in base al calo del reddito subito nel 2020. I fondi erogati dalla presidenza del Consiglio dei ministri sono destinati alle aziende artigiane e commerciali che operano nelle zone interne. Donori ha ricevuto un finanziamento triennale di 88.745 euro, la quota di quest’anno ammonta a 25.356 euro. ogni impresa riceverà 1.623 euro per le spese di gestione. Due beneficiari hanno ottenuto un contributo aggiuntivo di 500 euro per le spese di investimento. Eventuali ricorsi contro la graduatoria dovranno essere presentati entro il 6 giugno. (c. z.)

