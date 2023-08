Contributi per le attività estive dei minori, le domande dal 14 

Nuova iniziativa del Comune di Sestu per le famiglie. Dal 14 agosto al 30 settembre sarà possibile presentare le domande per i contributi rivolti a nuclei con figli da zero a 17 annidi età che svolgono o hanno svolto attività nei centri estivi educativi, sportivi e ricreativi.

L’intervento è finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia. Un modo per consentire di divertirsi in modo sano ed economicamente abbordabile anche a chi ha qualche difficoltà economica.

Le domande devono essere inoltrate obbligatoriamente online, nella sezione “Stanza del cittadino”. I requisiti prevedono la residenza a Sestu, avere almeno un figlio di età compresa tra 0 e 17 anni (fiscalmente a carico) alla data di frequenza del centro estivo, con un Isee riferito al minore non superiore a ventimila euro. Si deve aver presentato all’Inps la dichiarazione sostitutiva unica e aver ricevuto l’attestazione Isee per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare.

Per informazioni, si può chiamare al numero 070/2360496 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 o scrivere all’indirizzo email claudia.mannu@comune.sestu.ca.it.

