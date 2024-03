Contributi per la prima casa 

A Silius fino al 18 aprile sarà possibile far domanda per ottenere contributi destinati all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa. I fondi disponibili sono pari a 138.605,97 euro. La cifra massima erogabile è di 15 mila euro.

Le domande, con i rispettivi allegati scaricabili dal sito del Comune, dovranno essere consegnate o in busta chiusa via raccomandata A/R indirizzata al Comune, a mano nell’ufficio protocollo o via Pec (protocollo@pec.comune.silius.ca.it). Occorre essere residenti in paese o trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall’acquisto senza cambiarla per cinque anni dalla data di erogazione: il Comune che effettuerà almeno due controlli annui per verificare se il beneficiario risieda stabilmente o meno nello stabile.

Acquisto o ristrutturazione devono essere successivi alla data del 10 marzo 2022. (s. m.)

