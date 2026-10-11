SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Elmas.
12 ottobre 2026 alle 01:48

Contributi per il pagamento dell’affitto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Elmas è stato aperto il bando comunale dedicato al sostegno per il pagamento dei canoni di locazione relativi al 2026. L’iniziativa offre un aiuto concreto ai nuclei familiari che affrontano spese di locazione per l’abitazione principale nel territorio cittadino.

Per accedere alle risorse è necessario risiedere a Elmas, non possedere un altro alloggio adeguato e rientrare nelle soglie economiche Isee previste, fissate fino a 15.908,10 euro per la fascia A e fino a 17.131 euro per la fascia B. L’importo del contributo può raggiungere un massimo di 3.098,74 euro per ciascun richiedente.

Le domande vanno presentate esclusivamente online tramite il portale del Comune, inserendo i propri dati con Spid o Cie, entro il 30 ottobre. È opportuno allegare la copia del contratto e le ricevute dei pagamenti effettuati. Gli uffici comunali del Servizio sociale sono a disposizione al piano terra del Municipio per offrire supporto telematico. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il Focus

«Va bene la riqualificazione Ma chi pagherà gli interventi?»

Le valutazioni di costruttori, ingegneri e proprietari: «Norme chiare, tempi adeguati e sostegni alle famiglie» 
Ma.Ra.
La tragedia

Auto a fuoco, Serdiana piomba nel lutto

È un operaio 49enne la vittima dello scontro di sabato notte vicino a Soleminis 
Raffaele Serreli
L’allarme

Speleologo intrappolato da una frana in grotta  a dieci metri sotto terra

Squadre di soccorso mobilitate nel Supramonte di Urzulei 
Simone Loi
Regione

«I partiti nazionali sono opportunisti»

Peru (Sardegna al Centro 20Venti): ci chiamano solo in vista di elezioni 
Roberto Murgia
Il Campo largo

Conte-Schlein, scintille su Renzi

M5S: il Pd chiarisca le alleanze. La segretaria dem: no agli errori del 2022 
La guerra

Tregua energetica, Zelensky sfida Trump

«Non sapevo», e neanche Mosca conferma. L’America minaccia lo stop all’invio di armi 