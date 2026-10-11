Contributi per il pagamento dell’affitto 

A Elmas è stato aperto il bando comunale dedicato al sostegno per il pagamento dei canoni di locazione relativi al 2026. L’iniziativa offre un aiuto concreto ai nuclei familiari che affrontano spese di locazione per l’abitazione principale nel territorio cittadino.

Per accedere alle risorse è necessario risiedere a Elmas, non possedere un altro alloggio adeguato e rientrare nelle soglie economiche Isee previste, fissate fino a 15.908,10 euro per la fascia A e fino a 17.131 euro per la fascia B. L’importo del contributo può raggiungere un massimo di 3.098,74 euro per ciascun richiedente.

Le domande vanno presentate esclusivamente online tramite il portale del Comune, inserendo i propri dati con Spid o Cie, entro il 30 ottobre. È opportuno allegare la copia del contratto e le ricevute dei pagamenti effettuati. Gli uffici comunali del Servizio sociale sono a disposizione al piano terra del Municipio per offrire supporto telematico. (sa. sa.)

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